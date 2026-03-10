Андрей Гюров и министърът на енергетиката Трайчо Трайков ще вземат участие във втората Среща на върха по ядрената енергия в Париж.
Целта на събитието е да бъде засилено международното сътрудничество по въпросите на развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електричество, необходимост от преминаване към нисковъглеродна икономика и стремеж за постигане на енергиен суверенитет.
По покана на френския президент Еманюел Макрон, Гюров ще участва и в среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден европейският подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа.
