Андрей Гюров ще представи пред президента Илияна Йотова състава на бъдещия кабинет.
Ако проектокабинетът бъде одобрен от държавния глава, на 19 февруари ще бъде издаден указ за съставяне на правителство, което означава, че предсрочните парламентарни избори ще бъдат на 19 април.
Андрей Гюров представя кабинета си пред президента точно в 12 часа
