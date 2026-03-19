Андрей Ковачев: В момента РСМ обвинява България за това, че не може да започне преговори
©
"Резолюцията, която подготвя Европейският парламент, е само декларативна и няма обвързващи функции. Но дори и да бъде включен подобен текст, той само призовава правната служба на Съвета да се произнесе дали Протокол 2 е част от преговорната рамка. Това обаче няма да промени нищо, тъй като рамката вече е приета от 27-те държави членки. В член 5 от преговорната рамка ясно е записано, че договорът с България и Гърция, заедно с годишните протоколи, трябва да бъдат изпълнявани по възможно най-бързия начин. Това не може да бъде променено с поправка в незаконодателна резолюция на Европейския парламент", обясни той.
"Първото задължително условие за започване на преговорите е във всички части на Конституцията на Република Северна Македония, в които се изброяват отделните народи, да бъдат включени и българите. Това е гаранция за недопускане на дискриминация. Така те ще имат спокойната възможност свободно да се самоопределят като българи, да получават кариерно развитие, образование и да развиват своя бизнес, без да бъдат притеснявани заради своята идентичност. Става дума за хора, които свободно се самоопределят като етнически българи, част от историческата българска общност, която в исторически план е и най-голямата етническа общност в географската област Македония", каза той.
По негови думи с поправките се призовава "Историческата комисия да работи активно и да се изпълнява договорът. Комисията трябва да дава препоръки на двете правителства за общото честване на личности и събития от нашата обща история, както и за промени в учебниците по история в образователната система".
Според Ковачев целта на учебниците е да не пораждат език на омразата и да не водят до дискриминация срещу граждани на Република Северна Македония, които открито "заявяват своята българска идентичност."
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.