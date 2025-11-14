Бойко Борисов. По време на пътя, докато шофирах заедно с колегите, които бяха в автомобила, им казах, че сега, след като са впечатлени от това, което са видели, може би трябва да съберем сили и заедно да направим форум в Европейския парламент пред всички важни комисари и целия сектор, плюс неправителствения сектор, плюс всички компании, които са представени в Брюксел, за да можем да направим връзката между нашите, да им осигурим пазар, потенциални търговски партньорства, достъп до европейско финансиране, разясняване на методите, по които Брюксел финансира подобен род дейности, за да можем да се възползваме от конкурентното предимство, което имаме. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио "Фокус" евродепутатът Андрей Новаков.
"Имаме фабрики, заводи, които в последните 130-140 години правят само това. В България има завод за оръжие от 148 години – почти веднага след Освобождението, в който са заети почти 10 000 души. Идеята беше да съберем такива компании, които са от България, Чехия, Словакия, Полша и Хърватска, каквито бяха и колегите, представени в нашата страна през това лято, и да поканим всички експерти от Агенцията по отбрана, от Генерална дирекция "Отбрана“, комисаря по отбраната плюс комисаря по иновациите и да ги свържем. И трябва да кажа, че за щастие се получи по-добре дори, отколкото очаквах", коментира той.
"В залата имаше компании на общата пазарна капитализация, обща стойност около 100 милиарда евро. Всички те първо говориха по между си. Единият разработва дронове, другият прави софтуер за дронове. Видях, че нашите компании намериха много потенциални партньорства и възможности за кандидатстване по общи европейски проекти. И най-важното – дойде комисарят по отбрана, както и българският комисар, г-жа Захариева, и им каза нагледно как може да се кандидатства, на какви проекти могат да разчитат, на какви фондове могат да разчитат, как трябва да се подготвят, на какви условия трябва да отговарят. И това беше изключително полезно, защото оказва се, те имат нужда от този институционален достъп, който изглежда им липсва", допълни той.
"Ние сме длъжни да загърбим балканските си душици до степен, в която да видим какво правят скандинавските държави, балтийските държави, Франция, Италия, Испания, Португалия, често пъти имащи еднакви интереси. Те действат заедно, което създава мащаб, което създава гравитация. Ние, заедно с Чехия, със Словакия, с Полша, да кажем и Гърция, съставляваме непреодолим фактор, ако започнем да работим заедно в тази посока. Особено като се има предвид, че Западна Европа е загърбила своята военна индустрия след падането на Берлинската стена. По този начин можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване, за развитие на отбранителни способности и от тези 800 милиарда, които са по програма "ReArm“ за превъоръжаване на Европа, значителна част да останат в държавите от Източна Европа, които могат много по-бързо от западните държави да се адаптират, защото имат експерти. Фабрика можеш да построиш, но ако няма кой да работи в нея, който да разбира от това много специфично производство, в крайна сметка не можеш да направиш нищо. А ние ги имаме", каза още Андрей Новаков.
Андрей Новаков: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
