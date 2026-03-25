Бойко Борисов е като "прероден“, а лидерът на "Прогресивна България“ Румен Радев все още говори "стегнато и дървено“.
"Ако гласуват 3,5 млн. българи, Радев има 120 депутати, при 500 хил. по-малко – той има 90 народни представители“, обясни Райчев.
Политическият пиар Диана Дамянова коментира, че "модата“ за 121 депутати е последвана от "Продължаваме промяната“ и "Възраждане“. Според нея това е класическо обезценяване на политическото говорене, защото когато се предлага нещо, което е непостижимо – то се превръща в куха фраза.
"На терена излиза митологизиран герой, когато той е мит от него се очаква да е принц с ангелски крила, позитивни очаквания. И сблъсъка с реалността обикновено води до разочарование в хората – не намират подходящи хора в листите, не харесват името на партията и т.н. В този смисъл, Радев е изправен пред сблъсък с реалността. Всички останали герои си правят това, което са си правили. С изключение на Бойко Борисов, който след 10 г. мълчание – разказа всичко“, допълни тя.
Райчев коментира, че ПП-ДБ не коментират Радев в кампанията си, лидерът на "Прогресивна България“ също заобикаля въпросите за противниците си и не критикува Европа. Социологът допълни, че най-поносимо за избирателите на Радев би било, ако се коалира с ПП-ДБ, но пак ще има критика.
Според Дамянова избирателната активност върви надолу, защото кампанията е скучна, неприятна, а скоро ще стане и гнусна. Райчев посочи, че ако недоверието на хората в политическата система продължи до изборите, а така сценарият с многопартиен парламент ще се повтори.
Андрей Райчев: Ако гласуват 3,5 млн. българи, Радев има 120 депутати, при 500 хил. по-малко – той има 90
