Тя е нова политическа ситуация, но не след оставката, а след протестите. В нашата политика се намеси нов неочакван фактор, нещо, което беше /…/ много време, с което се /…/ ако не ме лъже паметта седем, но със сигурност шест пъти избори и едно и също, и едно и също, и какви ли не е интерпретации на този факт, че народът така гласува, такова е положението, ще трябва да правим дори противоестествени коалиции – това беше основният аргумент, защото е еврото, защото това, защото онова. И се намесиха  хората, намеси по един изключително категоричен начин. Това каза социологът Андрей Райчев в предаването "България, Европа и светът на фокус" на радио ФОКУС.          

И допълни: "Не знам защо ги наричат три протеста, те са два големи всъщност: единият е голям, другият е още по-голям. Невиждано големи, невиждано мирни, невиждано културни, не злобни /…/, но от четвъртия, петия щели да станат и злобни вече. И някак си тази поява на /…/ на времето както Слави Трифонов както казваше, суверена, и то много категорична проява, промени политическа обстановка. Просто основните политически играчи видяха, че силата срещу тях е толкова голяма, че трябва да преклонят глава. Постъпиха много разумно, между другото, не усложниха нещата, не /…/ нещата и се стигна до това, до което със сигурност щеше да се стигне, само че при една много изнервена обстановка през пролетта или даже до края на зимата, с което България може да се поздрави".

Според социологът на площада сме видели нещо, което не сме виждали – народ, който дозира своя гняв.

"Този дозиран гняв – ще ви кажа в какъв смисъл. Половината от тези хора са антируски настроени, проукраински и винят Радев за всички свои беди. Другата половина са проруски настроени, антиукраински и винят Европа и съответно ПП-ДБ в ужасна политика, която ни доведе до ръба на войната. Това е толкова силен фактор, че аз бях дълго убеден, че той просто не може, че ще затули всичко останало и че опозицията ще стане разделена. Но не, това не се случи и получихме единство по въпроса за това, че трябва да се... Общо взето за Пеевски, в по-малка степен за Борисов – там е по-дозирано, по-неопределено, но първо Пеевски да слиза, пък после ще му мислят. И такова нещо не бяхме виждали. Когато хората културно, без насилие, с рязко противопоставяне на това насилие, с някои дребни провокации, така категорично /…/ невиждано с огромен мащаб излязоха. Така че България наистина може да се поздрави, българите могат да се поздравят с това, че сме се европеизирали. Това беше свръхевропейски... И то да не казваме, /…/ Европа по /…/. Мирно, спокойно, категорично,  безусловно, а властта се смири веднага", коментира още социологът Андрей Райчев.