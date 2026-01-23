Националната занаятчийска камара от години работи в посока възстановяване, поддържане и опазване на занаятите. Българският дух и традиции се поддържа благодарение на занаятите. Това каза Андрей Сапунджиев – председател на Националния съюз на ключарите в България и член на УС на Националната занаятчийска камара, в предаването "“ нас водещ Ася Александрова.Националната занаятчийска камара представя живото наследство на занаятите по време на Международния фестивал на маскарадните игри "Сурва“ в Перник. На Алеята на занаятите ще бъде представено богатото разнообразие на българските занаяти, традиционните техники и форми, вдъхновени от българската обредност и народни традиции. Сред тях са кукерските маски, ръчно изработените кукли, предмети с народна символика, дърворезба, народни носии."Имаме 25 павилиона по линия на Регионална камара – София“, допълни Андрей Сапунджиев.Голяма част от занаятите се практикуват и развиват самостоятелно и без подкрепата на държавата, подчерта той."Би трябвало да има повече популярност на занаятите, повече подкрепа, защото занаятите са това, което поддържа българския дух. До 2011 г. занаятите бяха 129, след това от Закона за занаятите по незнайни причини бяха извадени половината и в момента са само 57“, посочи той.