Андрей Янкулов.
По думите му днес е отишъл на първото след назначаването си заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с цел да покажа дължимото институционално уважение към съдебната власт и съдийската общност.
"За съжаление заседание не се проведе поради липса на кворум - някои от членовете на колегията, изненадващо и за колегите си, се оказаха в отпуск. За краткото време на мандата на служебното правителство възнамерявам винаги, когато можем, аз или моите бъдещи заместници да се възползваме от правото да присъстваме на заседанията на колегиите, както и да председателствам пленума", допълни правосъдният министър.
Според Янкулов макар министърът да няма право на глас, самото присъствие на заседанията дава възможност за по-добро разбиране на проблемите на съдебната власт и участие в тяхното решаване.
