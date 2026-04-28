Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов внесе в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу съдия Диан Василев от Административен съд – София-област.

В предложението се сочи, че в качеството си на и.ф. председател на Административен съд – Русе съдия Василев е станал посредник в опит за неправомерно влияние от страна на член на СК на ВСС върху съдия Ивайло Йосифов по повод участието му в конкурсната процедура за избор на административен ръководител на Административен съд – Русе, съобщиха от Министреството на правосъдието, цитирано от Ruse24.bg.

Според изнесените данни в публичното пространство, съдия Василев е съобщил на съдия Иванов, да се оттегли от участието си в конкурса като му е предал информация от името на Драгомир Кояджиков, член на СК на ВСС, че няма да получи подкрепа при гласуването във ВСС. В разговора са отправени и внушения за предрешен изход от процедурата, както и предупреждения за неблагоприятни последици при несъгласие от страна на Йосифов.

Той заявил, че ще разгласи случилото се публично при изслушването му в СК на ВСС и че ще подаде жалба до Държавна агенция "Национална сигурност". По-късно съдия Василев направил опит да омаловажи казаното и да разубеди колегата си да разгласява случая, и да сигнализира компетентните органи.

В предложението на министъра на правосъдието се посочва, че независимо дали съдия Василев действително е провел разговор с члена на СК на ВСС или си е измислил този разговор, в първия случай той става проводник на неправомерно влияние, а във втория нарушава забраната да интригантства. В качеството си на административен ръководител той не само не се е дистанцирал от твърдяното влияние, но активно е участвал в неговото предаване към друг съдия, включително чрез внушения за предопределен резултат от конкурсна процедура и настояване за оттегляне на кандидатура.

Установени са и опити за разубеждаване на засегнатия съдия да разгласява случая и да сигнализира компетентните органи, което само по себе си представлява форма на недопустим натиск и разкрива съзнание за неправомерност на поведението. Така се създава "впечатление за стремеж към прикриване на подобни практики" и "за съществуване на неформални канали за влияние върху кадрови решения".

Министърът сочи, че с действията си съдия Василев е нарушил основни принципи на Кодекса за етично поведение на българските съдии, включително задължението да не допуска каквото и да е влияние или натиск, и особено, когато съдията е на ръководна длъжност да не се поддава на натиск и внушения от какъвто и да е характер, да не толерира и своевременно пресича проявите на доносничество и интригантство, както и изискванията за високи морални качества, почтеност и благоприличие.

"Накърняването на престижа следва да се квалифицира като грубо и с висока степен на обществена укоримост, тъй като се отнася до магистрат на ръководна позиция и е осъществено в контекст на засилена обществена чувствителност към въпросите за независимостта и почтеността на съдебната система, което предполага най-тежкото дисциплинарно наказание", пише още в предложението.