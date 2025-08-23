Ангел Джамбазки: Битовата етническа престъпност убива

© Сещате ли се какъв е етническия произход на тези "крадци", приятели и съмишленици? Аз също се сещам, същият е като на софийското камикадзе, което тарани автобуса на градския транспорт. Това написа в социалните мрежи бившият евродепутат Ангел Джамбазки във връзка със стрелбата и кражбата от дерайлиралия влак край Пясъчево.



"Обаче някак си не е коректно да се споменава, заради "политическата коректност", добави Джамбазки.



Според него битовата етническа престъпност убива. "Време е да бъде прекършена. Веднъж и завинаги", каза още той.