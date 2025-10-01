Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Ангел Гочев: Нашият клуб получи 625 лева за бронзовия медал на Евелина Николова от Олимпиадата
Автор: ИА Фокус 22:45Коментари (0)64
© Неформално с Георги Петков
Син на земя прекрасна и на юнашко племе... Малко са хората, за които тези думи важат с подобна тежест в съвременната история на борбата ни, както за Ангел Гочев.

"От единия ми род имам дядо, който става 5-и на Олимпийски игри, без да допусне нито една загуба. Другият дядо - световен шампион! А на всичко отгоре баща ми - Мирослав Гочев - е истински прецедент в света на борбата, като е съдийствал, бил е треньор, а и състезател на възможно най-големите форуми. Не е лошо, като среда, в която да бъдеш отгледан", споделя гостът на Георги Петков в "Неформално". Но добавя и няколко доста неприятни детайла:

"За третото място на Евелина Николова в Токио, нашият клуб, за който тя се състезаваше, получи... 625 лева. За какъв стимул - треньорски и клубен - говорим въобще?".

"При бате Симо не съм тренирал и не знам колко разбира борбата, но баща ми, Мирослав Гочев, я познава на космическо и астрономическо ниво!", категоричен е международният съдия, реферирал и на Европейски първенства.

"Нека да видим дали това, което прави и казва кака Станка е правилно. Да изчакаме тези 4 години и ще разберем... Кой може да знае и да предвиди какво щ
е се случи? Нека видим как ще продължи всичко и какво ще бъде цялостното развитие на ситуацията", коментира участникът на Световно първенство. Допълва и неизбежната "подробност":

"Много е грозно, когато има разделение... Ставаме за смях на чуждите делегации. Давам конкретен пример. На един от турнирите в чужбина, децата на ЦСКА бяха настанени в същия хотел, но сами си поемаха разноските. За капак, по време на вечерите те сядаха отделно от останалите. Гриша Назарян, който е станал борец пред очите ми, докато аз израствах в съдийството, стои на другия край на залата... Не е готино...".

Още по темата: общо новини по темата: 242
30.09.2025 »
24.09.2025 »
22.09.2025 »
20.09.2025 »
18.09.2025 »
17.09.2025 »
предишна страница [ 1/41 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:35 / 29.09.2025
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
09:42 / 29.09.2025
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
21:19 / 29.09.2025
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камионите на Роби Уилямс
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камионите на Роби Уилямс
22:43 / 29.09.2025
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са задържани за 72 часа
Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са задържани за 72 часа
13:34 / 29.09.2025
Кеворк Кеворкян: Ако някой направи поменик на успелите ни "бегълци", ще попаднат не повече от една-две дузини имена
Кеворк Кеворкян: Ако някой направи поменик на успелите ни "бегълци", ще попаднат не повече от една-две дузини имена
10:40 / 29.09.2025
Актуални теми
Бойни спортове
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изкуствен интелект
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: