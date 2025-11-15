"В световен план една от големите заплахи е промяната на климата. Тя променя много неща. Променя биологията, променя видовете... Аз виждам как тропически болести отиват все по на север и започваме да ги срещаме все по-често. Това не е бърз процес, но е факт. Някои може да не го приемат, ама треска чикунгуня, треска зика, треска не знам каква... Едно време това го имаше само в тропиците, сега е и сред нас, най-вече в Южна Европа. Неминуемо ще се появят и в България“. Това каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.Според него колкото и да не е бърз процесът, нещата се ускоряват."Вие виждате какви температури достигаме летния сезон и това се отразява на видовете. Чета статии за това как се променят рибите в Черно море, как се променят някои членестоноги приносители. За тигрови комари преди време също четяхме само в учебниците, а сега си ги имаме и ги виждаме в Европа. Безумно е да се твърди, че нищо не се случва и няма такова нещо като глобално затопляне и промяна в климата“, отбеляза специалистът."Най-големите заплахи за здравето ни идват на първо място от наши дейности и от безхаберие, ако говорим конкретно за България. Това касае най-вече вътрешноболничните инфекции. Второ, не знам защо, но Балканите са много благодатна почва за теории на конспирацията. Във всичко се търсят дълбоки замисли – някой иска да ни избива, някой иска да ни подслушва, някой иска да ни следи... Като че ли сме най-важните на света. Но това го има и хората се поддават. Плюс това при нас е много ниска бариерата на приемане на информация. Ние всичко, каквото прочетем в социалните мрежи, го приемаме за истина. Нямаме критична мисъл да отсяваме и да се замисляме, че някои сайтове не звучат сериозно и си пишат, каквото искат“, завърши доц. Кунчев пред "Телеграф".