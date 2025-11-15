Ангел Кунчев: Тези болести неминуемо ще се появят и в България
Според него колкото и да не е бърз процесът, нещата се ускоряват.
"Вие виждате какви температури достигаме летния сезон и това се отразява на видовете. Чета статии за това как се променят рибите в Черно море, как се променят някои членестоноги приносители. За тигрови комари преди време също четяхме само в учебниците, а сега си ги имаме и ги виждаме в Европа. Безумно е да се твърди, че нищо не се случва и няма такова нещо като глобално затопляне и промяна в климата“, отбеляза специалистът.
"Най-големите заплахи за здравето ни идват на първо място от наши дейности и от безхаберие, ако говорим конкретно за България. Това касае най-вече вътрешноболничните инфекции. Второ, не знам защо, но Балканите са много благодатна почва за теории на конспирацията. Във всичко се търсят дълбоки замисли – някой иска да ни избива, някой иска да ни подслушва, някой иска да ни следи... Като че ли сме най-важните на света. Но това го има и хората се поддават. Плюс това при нас е много ниска бариерата на приемане на информация. Ние всичко, каквото прочетем в социалните мрежи, го приемаме за истина. Нямаме критична мисъл да отсяваме и да се замисляме, че някои сайтове не звучат сериозно и си пишат, каквото искат“, завърши доц. Кунчев пред "Телеграф".
