Ангел Янчев: Гражданите ни дишат мръсен въздух, държавата трябва да спре "Кроношпан"
Автор: Велизара Ангелова 16:19Коментари (0)89
© iStock
МОСВ да гарантира ефективен контрол и санкции срещу замърсителите поиска народен представител от “Възраждане".

И днес на срещите във Великотърновска област две от най- проблемните теми за хората бяха безводието и “Кроношпан". Народният представител Ангел Янчев ги запозна с това какво е необходимо да направи държавата, за да се справи с безводието, а за замърсителят “Кроношпан" подробно запозна интересуващите се със случилото се на парламентарен контрол в петък.  Припомняме, че“Възраждане" предварително съобщи - през септември ще проведат срещи във всеки регион и  народните представители на политическата организация ще влизат в пленарна зала само ако влезе за разглеждане техен законопроект, има вот на недоверие или парламентарен въпрос. В петък точно такъв въпрос на парламентарен контрол стана повод за  посещението на заседание на парламента от страна на народния представител от “Възраждане", съобщиха от пресцентъра.

По време на парламентарния контрол народният представител от "Възраждане“ Ангел Янчев постави въпрос към министъра на околната среда и водите относно политиката за запазване на чистотата на атмосферния въздух, особено в големите градски центрове.

"В редица градове се наблюдава трайна тенденция на замърсяване на въздуха, което е сериозен риск за здравето и живота на хората. Гражданите ни дишат мръсен въздух, а институциите често си затварят очите.“, заяви Янчев от трибуната.

Той обърна специално внимание на проблема във Велико Търново: "Като пример, предприятието "Кроношпан“ от години е източник на обществено недоволство заради замърсяването, което причинява. Въпреки многократните сигнали и доказани нарушения, сериозни санкции така и не бяха наложени. Хората са оставени без отговор, а държавата изглежда безсилна.“

Народният представител настоя за по-активна политика от страна на МОСВ: "Каква е политиката на министерството за запазване чистотата на въздуха и какви конкретни мерки ще предприемете за ефективен контрол и наказания срещу замърсителите? Българските граждани имат право да живеят в здравословна среда, а държавата е длъжна да им го гарантира.“

В отговора си министърът заяви, че качеството на атмосферния въздух е приоритет на МОСВ. Той посочи, че е разработена Национална програма за подобряване на качеството на въздуха (2018–2024), а по новата програма "Околна среда“ 2021–2027 общините получават финансиране за мерки, включително подмяна на отоплителни уреди. Конкретно за Велико Търново през февруари 2024 г. е предоставена безвъзмездна помощ от 25,7 млн. лв. Министърът подчерта, че "Кроношпан“ е под засилен контрол, като само през 2025 г. са извършени 49 проверки и са наложени 8 акта за нарушения.

Ангел Янчев обаче отбеляза, че министърът ясно е заявил възможността предприятието да получи принудителна административна мярка - спиране на производствения процес и запечатване на обекта: "Поздравявам Ви, че от тази трибуна казахте ясно, че "Кроношпан“ може да бъде спрян. Това е сигнал, че държавата може и трябва да наложи дисциплина върху индустриалните замърсители.“

Той припомни, че Великотърновският общински съвет неведнъж е настоявал за решителни действия: "Още преди три години съветът прие декларация за ограничаване дейността на предприятието, а само преди дни отново единодушно поиска промяна на остарялото комплексно разрешително от 2018 г. Време е държавата да действа и да сложи край на бездействието на предишните управляващи, които години наред прехвърляха отговорността.“






