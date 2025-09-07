ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Ангел Янчев: Гражданите ни дишат мръсен въздух, държавата трябва да спре "Кроношпан"
И днес на срещите във Великотърновска област две от най- проблемните теми за хората бяха безводието и “Кроношпан". Народният представител Ангел Янчев ги запозна с това какво е необходимо да направи държавата, за да се справи с безводието, а за замърсителят “Кроношпан" подробно запозна интересуващите се със случилото се на парламентарен контрол в петък. Припомняме, че“Възраждане" предварително съобщи - през септември ще проведат срещи във всеки регион и народните представители на политическата организация ще влизат в пленарна зала само ако влезе за разглеждане техен законопроект, има вот на недоверие или парламентарен въпрос. В петък точно такъв въпрос на парламентарен контрол стана повод за посещението на заседание на парламента от страна на народния представител от “Възраждане", съобщиха от пресцентъра.
По време на парламентарния контрол народният представител от "Възраждане“ Ангел Янчев постави въпрос към министъра на околната среда и водите относно политиката за запазване на чистотата на атмосферния въздух, особено в големите градски центрове.
"В редица градове се наблюдава трайна тенденция на замърсяване на въздуха, което е сериозен риск за здравето и живота на хората. Гражданите ни дишат мръсен въздух, а институциите често си затварят очите.“, заяви Янчев от трибуната.
Той обърна специално внимание на проблема във Велико Търново: "Като пример, предприятието "Кроношпан“ от години е източник на обществено недоволство заради замърсяването, което причинява. Въпреки многократните сигнали и доказани нарушения, сериозни санкции така и не бяха наложени. Хората са оставени без отговор, а държавата изглежда безсилна.“
Народният представител настоя за по-активна политика от страна на МОСВ: "Каква е политиката на министерството за запазване чистотата на въздуха и какви конкретни мерки ще предприемете за ефективен контрол и наказания срещу замърсителите? Българските граждани имат право да живеят в здравословна среда, а държавата е длъжна да им го гарантира.“
В отговора си министърът заяви, че качеството на атмосферния въздух е приоритет на МОСВ. Той посочи, че е разработена Национална програма за подобряване на качеството на въздуха (2018–2024), а по новата програма "Околна среда“ 2021–2027 общините получават финансиране за мерки, включително подмяна на отоплителни уреди. Конкретно за Велико Търново през февруари 2024 г. е предоставена безвъзмездна помощ от 25,7 млн. лв. Министърът подчерта, че "Кроношпан“ е под засилен контрол, като само през 2025 г. са извършени 49 проверки и са наложени 8 акта за нарушения.
Ангел Янчев обаче отбеляза, че министърът ясно е заявил възможността предприятието да получи принудителна административна мярка - спиране на производствения процес и запечатване на обекта: "Поздравявам Ви, че от тази трибуна казахте ясно, че "Кроношпан“ може да бъде спрян. Това е сигнал, че държавата може и трябва да наложи дисциплина върху индустриалните замърсители.“
Той припомни, че Великотърновският общински съвет неведнъж е настоявал за решителни действия: "Още преди три години съветът прие декларация за ограничаване дейността на предприятието, а само преди дни отново единодушно поиска промяна на остарялото комплексно разрешително от 2018 г. Време е държавата да действа и да сложи край на бездействието на предишните управляващи, които години наред прехвърляха отговорността.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил се заби в бензиностанция в София
21:56 / 05.09.2025
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: