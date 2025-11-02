"Ангели на пътя" с национален протест днес
Протестът ще започне в 12:00 часа пред съдебните палати в София и в останалите градове на страната.
ЗА МАРТИ ОТ АНТОН.
ЗА ВСИЧКИ УБИТИ ДОСЕГА.
ЗА УБИТИТЕ ДНЕС И УТРЕ И ВСЕКИ СЛЕДВАЩ ДЕН.
Всеки ден някъде из България поредния пътен убиец убива поредния Марти. А поредните пътни рецидивисти осакатяват няколко човека. В същото време, по цялата верига от момента на катастрофата до произнасянето на нелепата присъда, адвокати, експерти и съдии, печелят десетки хиляди от всеки убит и ранен. Продължаващото игнориране на този факт не отдалечава проблема от игнориращите го. Приближава го. Това пишат организаторите на протеста в социалните мрежи.
"Фокус" припомня, че 23-годишният Мартин Димитров почина при катастрофа на 18 октомври на пътя Златица-Челопеч. На 23 октомври пътният експерт Диана Русинова каза, че кръвната проба на водача, причинил катастрофата, е положителна.
Според семейството на Марти, инцидентът е станал в нощта на 17 срещу 18 октомври. Две коли, гонещи се по Подбалканския път в посока Челопеч – Златица, са причинили почти челен удар с автомобила на Марти, който се е движел в своята лента. След удара, шофьорите и пътниците от двете коли са напуснали мястото на инцидента, без да окажат помощ на Марти.
На 24 октомври Софийският окръжен съд наложи постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" на Матей Кънчев, обвинен за причиняване на смърт на едно лице при шофиране с превишена скорост след употреба на алкохол.
