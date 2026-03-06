Сподели close
"Ангелина Бонева (бел. ред. служебен регионален министър) ме помоли да бъде освободена по здравословни причини", заяви по време на блицконтрола служебният премиер Андрей Гюров

По думите му тя е подписала своята оставка и това са фактите. "Документите за освобождаването ѝ са изпратени до Илияна Йотова като президент на България, който назначава и освобождава служебните министри", допълни Гюров.

"Президентът не е искал оставката на министъра, а се е съгласил с нейната молба, за да бъдат съхранени "достойнството и здравето" ѝ", посочи Гюров и призова за уважение към личните и здравословни проблеми на хората.

Припомняме, че Бонева подаде оставка на 4 март 2026 г. поради здравословни причини.

До назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният зам.-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

По-рано президентът Илияна Йотова заяви, че до края на деня ще взема решение за оставката ѝ.