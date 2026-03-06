Андрей Гюров.
По думите му тя е подписала своята оставка и това са фактите. "Документите за освобождаването ѝ са изпратени до Илияна Йотова като президент на България, който назначава и освобождава служебните министри", допълни Гюров.
"Президентът не е искал оставката на министъра, а се е съгласил с нейната молба, за да бъдат съхранени "достойнството и здравето" ѝ", посочи Гюров и призова за уважение към личните и здравословни проблеми на хората.
Припомняме, че Бонева подаде оставка на 4 март 2026 г. поради здравословни причини.
До назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният зам.-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.
По-рано президентът Илияна Йотова заяви, че до края на деня ще взема решение за оставката ѝ.
Ангелина Бонева е поискала сама да бъде освободена от поста, оставката й е при президента
© Булфото
Още по темата
/
Здравното министерство обмисля промени: Лекарските асистенти може да получат право да установяват смърт?
11:35
Областният управител на Русе: Ще проява нулева толерантност към всеки опит за манипулиране на вота на 19 април
04.03
Още от категорията
/
НСИ: За 2025 г. БВП достига номинален стойностен обем от над 116 млрд. евро. На човек от населението се падат по 18 060 евро
11:38
КЗК за пазара на горива: Когато започнат да растат цените, започва задържане на суровината в базите и се създава изкуствен недостиг
11:38
Омбудсманът отново иска отговор: Какво става с новата методика за изчисление на сградната инсталация?
10:27
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
05.03
Бивш министър: Дали ще бъда част от листите на Румен Радев за изборите на 19 април, зависи единствено от него
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.