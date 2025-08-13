ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Анита Мейзер с думи към мъжа, кого уби със свински опашки
Това сподели скандалната миска Анита Мейзер по повод годишнината от смъртта на съпруга й Николай Димов. Мейзер получи 2 г. затвор за причиняването на смъртта по непредпазливост по време на експеримент със свински опашки.
Мускулестият мъж искал да заснеме клип как ги къса, за да впечатли чужденци да го наемат. Само че нещата се объркват и Николай се задушава. Освен за смъртта на мъжа си Анита бе съдена и за предлагане на подкуп на разследващ полицай. След като лежа в затвора, Черната вдовица се установи отвъд Океана.
В профила си в социалните мрежи варненката отбеляза, че тези дни се навършват цели 9 г. от трагедията.
"Смесени чувства бушуват в мен, защото ти избра умишлено моя любим дом, в който да сложиш край на живота си и край на моя. Дълго е за обяснение, дори невъзможно. Подреди ме добре! Почивай в мир, ще се разберем там някой ден. Не постъпи честно и знам, че гледаш отвисоко и се хилиш как добре ме подреди!!!“, пише Мейзер и отговаря на множеството въпроси, зададени под поста й.
Запитана защо пише такива неща, след като е убила мъжа си, каквото в крайна сметка бе решението на съда, Анита отговаря: "Някой ден всички ще разберете каква съм шматка. Дотогава всеки има право да си мисли каквото иска!".
По думите й мъжът й, който беше културист, е бил напът всеки момент да умре от изхабено сърце, което било като на старец. Затова допринесли анаболи, стереоди, хормони на растежа и какво ли още не, разкрива миската. Тя не може да преживее, че Николай се е задушил и починал в нейния дом.
"Защо избра да умре в моя любим дом, който градих с толкова любов, за да живея в него, а сега нося незаслужен, несъществуващ грях пред милиони", пита се Анита Мейзер.
Запитана от последователи каква е тази любов, тя изтъква, че неизбежният край е бил по негов избор, заради егото му и желанието да си отиде като жертва, а не като губещ. "Надхитри ме яко!", казва Мейзер за мъжа си. Близките я съветват да продължава напред, да се учи от грешките си и да не бърза да се среща с него. Хвалят я, че е силна и не се е предала. Скандалната миска отчита, че случаят е като сценарий за филм, за който може много да разказва.
Анита Мейзер се прочу през 2014 г., когато бе избрана за Мисис България и трябваше да представя страната ни на "Мис Свят". Оттогава тя години наред се водеше посланик на международния конкурс за България. Наскоро стана ясно, че правата вече са преотстъпени, защото на Мейзер й е трудно да организира събития у нас от САЩ.
В последните години Анита имаше и здравословни проблеми. През 2021 г. изкара тежък ковид, а през 2023 г. й се спука силиконът и беше пред отравяне, като лекарите едва я спасиха, припомня "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 115
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: