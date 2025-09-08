ЗАРЕЖДАНЕ...
|Антоанета Титянова: Фестивалът на Жерава акцентира върху опазването на застрашените сиви жерави
Инициатор на фестивала е Младена Германова, която е автор на детската книжка "Жеравко Драгомански“. "Тя имаше точно такава цел – да акцентира вниманието върху жерава и Драгоманското блато. Аз подадох ръка и представихме тази книга и така възникна идеята между Младена, Таня Мирчева от Клуба на книгата да направим подобен фестивал. С много млади хора Младена направи контакт с много институции и фестивалът вече има подкрепата и на Министерството на културата, и на омбудсмана на републиката, както и на Японското посолство“, разказа Титянова.
Жеравът е символ на дълголетието, на мира, на късмета и на Япония, поясни тя. "Японският жерав може да покаже връзката не само между Изтока и Запада, но и как да се отнасяме към природата. Чрез този фестивал и отношението към природата и птиците, което има в азиатските държави и по-специално в Япония, целим да покажем, че и ние може да свързваме културата с природата и да акцентираме върху това, което имаме като резервати.“
Много известен факт е, че Драгоманското блато е най-голямата карстова влажна зона в Европа, отбеляза Титянова. "В България има само 11 такива влажни зони. Те са изключително важни за поддържане на природата. В Драгоманското блато има 188 от защитените животни, а 43 от тях са включени в Червената книга на България“, обясни тя.
Фестивалът акцентира и върху опазването на застрашените сиви жерави, които са включени в Червената книга и които в България са едва няколко двойки. "Чрез този фестивал ще опитаме да помогнем за превръщането на Драгоманското блато в един наистина хубав туристически обект за посещение, повече българи да знаят как да опазват природата и какво богатство имаме на нашите земи. През България минават двата пътя за прелетни птици – Виа Понтика през Черноморието и Виа Аристотелис“, допълни Антоанета Титянова.
Фестивалът ще се проведе на 27 септември, в Деня на туризма, в парка на гр. Драгоман. Предвидени са зони за рисуване, арт работилници, зони за спорт, за калиграфия, за кимона, за изработване на оригами. "Ще бъде много богата цялата програма, но основната цел е да се акцентира вниманието върху Драгоманското блато“, допълни Титянова.
