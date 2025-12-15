Стефан Янев и Гълъб Донев, в предаването "Метроном“ на Радио ФОКУС.
Напрежението сред обществото в последните месеци е резултат от нарушен обществен договор. "Между политиците и гражданите има напрежение по дефолт и е нормално да го има. Демокрацията е най-съвършеният начин, по който това напрежение се урегулира – дава се възможност масите да ремонтират пътищата на елитите, да ги наказват през гласуване, да задават нови посоки и тези тежки взаимоотношения да се регулират. В България е нарушената демокрация, изборите всъщност не променят нищо, през цялото време ни предлагат да гласуваме от две злини по-малката, през цялото време някакви хора подправят резултатите от изборите. Този крах на демокрацията доведе до протестите“, обясни Кутев.
Оставката на правителството според него не променя нищо. "Напрежението между елитите и масите продължава да съществува по същите причини, поради които съществуваше преди 20 дни. Нищо от тези неща не се е променило, което означава, че макар чисто емоционално парата сега да е изпусната със свалянето на правителството, тя ще се събере много бързо отново. И ако някой си мисли, че ще продължи да прави същите номера до след две-три години, няма да стане. След седмици или месеци ще продължат следващите протести, в случай че нещата продължат така, както сме свикнали да ги виждаме“, прогнозира Антон Кутев.
Обществото се нуждае от реална промяна. "Политиците трябва да се съсредоточат върху това как да подобрят условията на живот, минавайки през две неща – подкрепа на демокрацията и справедлива и работеща съдебна система, която да въздава справедливост. Който направи тези две неща, той ще може да управлява много дълго. От там трябва да започне следващото управление. И това трябва да стане много бързо. Който и да стане министър-председател, трябва много бързо да хване бика за рогата и да реши ключовите проблеми, буквално за седмици. Ако не е готов да направи това, по-добре да не се захваща за тази работа“, добави Кутев.
В противен случай напрежението сред обществото ще продължи да тлее. "Ако някой си мисли, че в момента, яхвайки вълната ще изкриви цялото това нещо и ще поведе пак натам, накъдето си знае, мисля, че ще бъде неприятно изненадан в най-скоро време“, коментира Антон Кутев.
Според него президентът Румен Радев може да бъде човекът, който може да промени политическата картина. Той е национално отговорен, но правомощията му са силно орязани, отбеляза той. "Страхът от него всъщност беше причина за промените в Конституцията. Той досега не е имал особени възможности, което е шанс, но и отговорност, и предизвикателство. Защото едно е да управляваш президентство със 150 души, друго е да управляваш партия с 200 000 члена, ако той реши да прави такава, и съвсем друго е да управляваш държава“, коментира Кутев.
Антон Кутев: Оставката на правителството може да се окаже, че е обърнала всичко
