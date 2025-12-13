Румен Радев не би тръгнал с проект с проксита и подставени хора. Това каза в ефира NOVA NEWS Антон Кутев, който беше говорител на три служебни правителства, назначени от президента Румен Радев.
"Преди следващите избори трябва да се направи опит за граждански контрол над честните избори. За тази цел обаче МВР и службите трябва да реагират на жалбите", допълни Кутев.
По думите му смисълът на т.нар. "домова книга" за служебен премиер е да няма избор за президента, затова е все едно кой ще бъде избран.
"Всички възможности бяха подбрани с определени зависимости и с политическа склонност. Пеевски и Борисов са хората, които определиха възможностите за служебен премиер, за да не може никой от тях да гарантира нормалното протичане на изборите. Според Конституцията преди, когато се "издъни" цялата политическа система и тя не е в състояние да управлява в рамките на мандата, идва президентът, чийто кабинет да гарантира честен вот. В момента механизмът сочи, че държавният глава избира от списък, съставен от провалилата се власт", коментира той.
Според Кутев много важна функция в президентството има Гълъб Донев.
"Партийната система в сегашния си вид е провалена и не може да продължи да съществува в сегашния си вид. Партиите, които са в парламента, са безсмислени. Затова ще възникнат нови, независимо дали ще е един евентуален проект на Радев или на някой друг. Играещите субекти са нелегитимни и трябва да се сменят. По-скоро бих гласувал за проект на президента, отколкото за БСП на следващи избори. Причината е вида, в който се намира партията", заяви Кутев.
Антон Кутев: Румен Радев не би тръгнал с проект с проксита и подставени хора
© NOVA NEWS
Още по темата
Още от категорията
/
Лешоядите в болничните коридори: Кой допуска адвокати и застрахователи при пациенти под упойка
13:07
Д-р Нушева: Оставката е победа на гражданското общество, провокирана от несъгласие с начина на управление
12:15
Бивш председател на ДАНС: Бюджетът предизвика катаклизма. Така всички проблеми се струпаха наведнъж и се отприщи тази енергия
11:21
Йордан Арабаджиев за блокадата на българо-гръцката граница: Транспортният бизнес понася загуби
09:16
Каримански от БНБ успокои: Няма причина да има проблем с техническото въвеждане на еврото, при условие, че регулаторите са си на мястото
12.12
Икономист за бюджета: Реалистичният сценарий е приемането на удължителен закон, който да гарантира контрол върху разходите
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.