Антон Славчев подава оставка?
Това съобщиха източници на bTV. Мотивите не са ясни.
Оставката идва само няколко дни, след като депутатите приеха на второ четене закриването на Антикорупционната комисия. Одитните ѝ функции бяха прехвърлени към Сметната палата, а разследващите – към ГДБОП. Предстои законът бъде обнародван в Държавен вестник.
През април 2018 г. той беше избран от Народното събрание на заместник-председател на комисията.
След оставката на Сотир Цацаров през 2023 г. той застана начело на органа като изпълняващ функциите председател на КПК.
Завършва висшето си образование във военно транспортно училище "Тодор Каблешков“ в гр.София и Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий“, специалност "Право“.
Има дългогодишен стаж в системата на МВР. В периода 2008 г. до 2018 г. е служител на Държавна агенция "Национална сигурност“.
