Антон Станков: Очакванията са заседанието на ВСС да бъде провалено на процедурни основания
©
Проблемът по думите му е в недобре написаните законови актове, които позволяват двузначно тълкуване, поради което може да се стигне до различни решения. "Видяхте, че прокурорите го тълкуват по един начин, съдийската колегия – по друг. Самият факт, че може да се тълкува по различен начин, означава, че нормата не е добре и ясно формулирана. Не съм оптимист, че ще се стигне до смяната на главния прокурор. Знаем, че той обслужва едни политически интереси, което повдига въпроса за мястото на прокуратурата в съдебната власт. Политизирането на този орган вече поставя сериозни въпроси“, подчерта бившият министър на правосъдието.
Той не смята, че в момента е възможно избиране на нов състав на ВСС. За това е необходимо мнозинство от 160 гласа, което е труднопостижимо. "Най-вероятно този проблем ще бъде отложен за следващия парламент. Дай боже да бъде решен тогава, както и проблемът с изтеклия мандат на Инспектората на ВСС. Надявам се да се намери необходимото мнозинство да се приемат промени и да се променят нещата“, добави Антон Станков.
Според него новият министър на правосъдието е добър избор от страна на служебния премиер. "Но смяната на областните управители – такава радикална мярка, честно казано ме изненада. Те имат своята роля в изборите – може би това е логиката, но над 90% от тях са обвързани с ПП, което не гарантира, че тези избори ще бъдат по някакъв начин неутрални“, коментира Станков.
Още по темата
/
Иван Брегов: Сарафов е участник в изграждането на този пиратски кораб, с който е похищавана българската държавност
04.12
Още от категорията
/
Шефът на КЗП за високите сметки за ток: Един потребител трябва да извърви дълъг път, за да разбере дали е прав
09:17
Зорница Славова, ИПИ: Две са мерките, които биха повлияли пряко икономическото развитие на общините
25.02
Лекар: В България нямаме скрининг, нямаме проследяване, онкопациентите се диагностицират късно
25.02
Силви Кирилов отхвърли твърденията за десетократно завишени цени при обществената поръчка за скринингови тестове
25.02
Смениха шефа на АПИ
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.