Днес "Гранична полиция“ отбелязва 138 години от създаването си. Главен комисар Антон Златанов, директор на службата, коментира празника, постигнатите успехи и текущите предизвикателства пред структурата."Днес е празника на "Гранична полиция" – създадена преди 138 години като погранична стража. Някои от първите граничари са били опълченци, хайдути... В днешно време "Гранична полиция" е уважавана от всички европейски партньори структура и, в този контекст, искам да пожелая на всички колеги да са живи и здрави и да имат успешна година.“Коментирайки мотивацията на служителите, той добави, че на терен постоянно я вижда.По отношение на общественото доверие и заплатите Златанов заяви:"В нито една държава "Граничната полиция" не е кой знае колко долюбвана от гражданите, това е нормално, но трябва да има голямо доверие. Вдигането на заплатите през миналата година беше резонно – бяха стигнали обидно ниски нива.“Относно политизирането на системата, директорът беше категоричен, че е твърдо против системата да бъде политизирана и да се използва за политически цели."Твърдо против съм политизирането на системата на МВР, твърдо против съм това дали една партия да управлява МВР. Ние трябва да бъдем оставени да работим на спокойствие без политически елемент.“Той обясни, че в "Гранична полиция" има сериозна модернизация и подобрения в техническата база на службата:"През последните години се говореше за пространство от 100 км без видеонаблюдение, сега този проблем е решен и вече 50 км имат видеонаблюдение. От техническо естество нямаме проблеми, решаваме ги с еврофондове и малко държавен бюджет.“Що се отнася до кадровия потенциал, Златанов посочи пред БНТ, че има висок интерес към службата."Кадровият потенциал – има огромно желание на хора да служат в Гранична полиция. Два последователни конкурса – 2600 кандидати за 400 места.“Говорейки за членството на България в Шенген, той обясни как това е променило охраната на границите:"Как много работехме да подготвим влизането в Шенген, на колко проверки бяхме подложени, никой не вярваше, че ще влезем, но ние имахме ясна цел и я постигнахме, което донесе огромно удовлетворение. Външните граници с Турция, Сърбия, Северна Македония – там не се промени нищо, но постепенно на Гръцката и Румънската граница, шест месеца по-късно, изцяло премахнахме граничния контрол, но запазихме нашия капацитет в 30-километровата зона, където извършваме много стриктен полицейски контрол.“"Имиджът на Гранична полиция е доста над средното ниво“, каза още Златанов.Граничната полиция продължава активно да противодейства на опитите за нелегално преминаване на българската граница. Главен комисар Антон Златанов посочи, че целта на служителите е мигрантите да останат извън територията на страната, като същевременно се гарантира безопасността на населението.