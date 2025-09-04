ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Антониу Коща: Увеличаването на средствата за отбрана е ключово за България
Това заяви на брифинг пред медиите председателят на Европейския съвет Антониу Коща, предаде репортер на "Фокус". Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.
Коща коментира, че посещението му в българската столица се случва след срещата между "Коалицията на желаещите". Той заяви, че са подкрепили гаранции за сигурност за създаване на устойчив мир в Украйна.
"България е от основно значение в усилията ни да подкрепим Украйна, добави председателят на Европейския съвет. "Вашият ангажимент за увеличаване средствата на отбраната не са ключови само за нас (бел. от ред: за ЕС), но също така и за България и за българската индустрия. Това видях на посещението ми в завода "Арсенал“ в Казанлък", съобщи председателят на Европейския съвет.
В момента най-голямата геополитическа инвестиция, която можем да направим, е Европейският съюз да се разширява, смята Коща.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 80
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Венета Райкова с тежки преговори за водеща на "Преди обед"
10:34 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: