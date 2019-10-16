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Àíòîíèÿ Ïåòðîâà êúì ìàéêèòå: Âèå ñòå äåáåëè è ñ ïúðøèâè êîñè, à èìàòå íàãëîñòòà äà ìå êîìåíòèðàòå
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 16:10 / 16.10.2019Êîìåíòàðè (7)67
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Ñàìî÷óâñòâèåòî íà Àíòîíèÿ Ïåòðîâà-Áàòèíêîâà íàðàñòâà ïðàâîïðîïîðöèîíàëíî ñ íàïðåäâàíåòî íà ãîäèíèòå é. Ìèñêàòà ñúòâîðè ãðîçíà ìàõëåíñêà ñâàäà ïðåäè äíè â ëè÷íèÿ ñè ïðîôèë â Èíñòàãðàì è ÿñíî ïîêàçà, ÷å íå ìîæå äà òúðïè êðèòèêà. Âèðòóàëíàòà äðàìà çàïî÷íà ñëåä êàòî Àíòîíèÿ êà÷è êóï ñíèìêè íà ñèíà êàòî êúì âñÿêà îïèñà êàê äåòåòî é å èñòèíñêî ÷óäî, çàùîòî ñå ðàçâèâàëî èçêëþ÷èòåëíî áúðçî è åäâà ëè íå áèëî ôåíîìåí. 

Íàòÿêâàíåòî, ÷å ìàëêèÿò Áëàãîâåñò å êàòî íèêîå äðóãî äåòå, ðàçãíåâè äðóãè ìàéêè. ßäîñàíèòå äàìè èçïèñàõà êóï êîìåíòàðè ïîä ñíèìêèòå, â êîèòî îáÿñíÿâàò, ÷å âñúùíîñò òåõíèòå äåöà ñå ðàçâèâàò íîðìàëíî è íèêîå õëàïå íå áèâà äà áúäå õâàëåíî ïî òîçè íà÷èí. Âìåñòî äà ñè çàìúë÷è è äà ïîäìèíå êðèòèêèòå, Àíòîíèÿ ïîêàçà, ÷å íå òúðïè íÿêîé äà íå å ñúãëàñåí ñ íåÿ. Âìåñòî äà ñå ãðèæè çà ñèíà ñè, ìèñêàòà îòäåëè ÷àñîâå, çà äà îòãîâîðè íà âñÿêà ìàéêà, îòïðàâèëà é êðèòèêà. 

Èíòåðåñíîòî å, ÷å èíà÷å îáðàçîâàíàòà áëîíäèíêà ñ þðèäè÷åñêà äèïëîìà äåìîíñòðèðà êðàéíî ãðóá èçêàç è çàëÿ îïîíåíòêèòå ñè ñ îáèäíè êâàëèôèêàöèè. Çà äà çàìàæå ïîëîæåíèåòî, Àíòîíèÿ ïúðâîíà÷àëíî îáÿñíè, ÷å îòãîâîðèòå ñà íà àäìèíèñòðàòîðèòå íà ïðîôèëà é, íî ïîñëå ïîòâúðäè, ÷å ñòîè çàä èçêàçàíèòå ïîçèöèè. 

"Ìíîãî ìîëÿ âñè÷êè äåáåëè ôèëîñîôêè, êîèòî ñà ñ äåöà íàä 1 ãîäèíà è êîèòî âñå îùå íå ìîãàò äà âëÿçàò âúâ ôîðìà è îáÿñíÿâàò íàäíîðìåíîòî ñè òåãëî ñ òîâà, ÷å íÿêîãà ñà ðîäèëè, äà íå èçêàçâàò ìíåíèå ïîä ïåðôåêòíèòå ìè ñíèìêè è ñúâúðøåíèòå ìè êëèïîâå ñ áåçóïðå÷åí âúíøåí âèä, ñòèë è âêóñ", àòàêóâà ìèñêàòà.

Îòãîâîðúò íà ÿäîñàíèòå ìàéêè íå çàêúñíÿ. Íÿêîè îò òÿõ ñúùî ïðåìèíàõà ãðàíèöàòà íà äîáðèÿ òîí è ïðåâúðíàõà ñâàäàòà â êîêîøêàðíèê. Àíòîíèÿ ïðîäúëæè ñ àòàêèòå: "Êîé ãî êàçâà! Åäíà äåáåëà æåíà ñ ïúðøèâà, íåñðåñàíà êîñà è ïëåøèâ ìúæ èìà íàãëîñòòà äà êîìåíòèðà âúîáùå ÷åòâúðòàòà ïî êðàñîòà â ñâåòà, Ìèñèñ Ðóñèÿ è Ìèñ Áúëãàðèÿ", èçðèãíà áëîíäèíêàòà.

Íîâîèçëþïåíàòà êîìåíòàòîðêà â Ïàïàðàöè âèíàãè å äåìîíñòðèðàëà âèñîêî ñàìî÷óâñòâèå, íî îòêàêòî å íà åêðàí, åãîòî é å ñêî÷èëî äî íåáåñàòà. Íÿìà êàê èíà÷å äà áúäå îáÿñíåíî èçõâúðëÿíåòî é: "Ìîæå äà íàðè÷àòå âñåêè êàêòî ñè èñêàòå, íî Àíòîíèÿ Áàòèíêîâà è Èâàéëî Áàòèíêîâ ñà êðàñèâè, èçâåñòíè, áîãàòè, âëþáåíè è ùàñòëèâè, êîëêîòî è òîâà äà âè äðàçíè. Íî òå íå çíàÿò çà âàøåòî æàëêî, íåùàñòíî ñúùåñòâóâàíå. À-à-à, è îòñëàáíåòå, ÷å èìàòå 5 ðåäà áþñò, à áþñòúò âè ãî íÿìà, òàëèÿòà ñúùî! Õà-õà-õà!", ãëàñè åäèí îò íàé-ãðîçíèòå êîìåíòàðè îò ñòðàíà íà áëîíäèíêàòà, ïðåäàâàò îò "Ãàëåðèÿ".









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Àç ðàçáèðàì òÿ äà å íÿêàêâà êðàñàâèöà.. àìà òî åäíî íèùî, îïúâàíî òà îïúâàíî, òî íå ÷å íå ìëàäèíè áåøå íåùî êîé çíàå êàêâî. Çëîáàòà é èäâà â ïîâå÷å, êàòî ÿ ãëåäàì ìîæå è â êðèòè÷åñêàòà äà å...ðŸ˜€
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Òàÿ ÿâíî èìà óì â ã.çàòà è ÷óâñòâà òîïëè ìåæäó êðàêàòà.
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Àìè êàòî èìàø 100 ÷îâåêà ÏÐ îòäåë å òàêà :) õàõàõàõàõà
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