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|Àíòîíèÿ Ïåòðîâà êúì ìàéêèòå: Âèå ñòå äåáåëè è ñ ïúðøèâè êîñè, à èìàòå íàãëîñòòà äà ìå êîìåíòèðàòå
Íàòÿêâàíåòî, ÷å ìàëêèÿò Áëàãîâåñò å êàòî íèêîå äðóãî äåòå, ðàçãíåâè äðóãè ìàéêè. ßäîñàíèòå äàìè èçïèñàõà êóï êîìåíòàðè ïîä ñíèìêèòå, â êîèòî îáÿñíÿâàò, ÷å âñúùíîñò òåõíèòå äåöà ñå ðàçâèâàò íîðìàëíî è íèêîå õëàïå íå áèâà äà áúäå õâàëåíî ïî òîçè íà÷èí. Âìåñòî äà ñè çàìúë÷è è äà ïîäìèíå êðèòèêèòå, Àíòîíèÿ ïîêàçà, ÷å íå òúðïè íÿêîé äà íå å ñúãëàñåí ñ íåÿ. Âìåñòî äà ñå ãðèæè çà ñèíà ñè, ìèñêàòà îòäåëè ÷àñîâå, çà äà îòãîâîðè íà âñÿêà ìàéêà, îòïðàâèëà é êðèòèêà.
Èíòåðåñíîòî å, ÷å èíà÷å îáðàçîâàíàòà áëîíäèíêà ñ þðèäè÷åñêà äèïëîìà äåìîíñòðèðà êðàéíî ãðóá èçêàç è çàëÿ îïîíåíòêèòå ñè ñ îáèäíè êâàëèôèêàöèè. Çà äà çàìàæå ïîëîæåíèåòî, Àíòîíèÿ ïúðâîíà÷àëíî îáÿñíè, ÷å îòãîâîðèòå ñà íà àäìèíèñòðàòîðèòå íà ïðîôèëà é, íî ïîñëå ïîòâúðäè, ÷å ñòîè çàä èçêàçàíèòå ïîçèöèè.
"Ìíîãî ìîëÿ âñè÷êè äåáåëè ôèëîñîôêè, êîèòî ñà ñ äåöà íàä 1 ãîäèíà è êîèòî âñå îùå íå ìîãàò äà âëÿçàò âúâ ôîðìà è îáÿñíÿâàò íàäíîðìåíîòî ñè òåãëî ñ òîâà, ÷å íÿêîãà ñà ðîäèëè, äà íå èçêàçâàò ìíåíèå ïîä ïåðôåêòíèòå ìè ñíèìêè è ñúâúðøåíèòå ìè êëèïîâå ñ áåçóïðå÷åí âúíøåí âèä, ñòèë è âêóñ", àòàêóâà ìèñêàòà.
Îòãîâîðúò íà ÿäîñàíèòå ìàéêè íå çàêúñíÿ. Íÿêîè îò òÿõ ñúùî ïðåìèíàõà ãðàíèöàòà íà äîáðèÿ òîí è ïðåâúðíàõà ñâàäàòà â êîêîøêàðíèê. Àíòîíèÿ ïðîäúëæè ñ àòàêèòå: "Êîé ãî êàçâà! Åäíà äåáåëà æåíà ñ ïúðøèâà, íåñðåñàíà êîñà è ïëåøèâ ìúæ èìà íàãëîñòòà äà êîìåíòèðà âúîáùå ÷åòâúðòàòà ïî êðàñîòà â ñâåòà, Ìèñèñ Ðóñèÿ è Ìèñ Áúëãàðèÿ", èçðèãíà áëîíäèíêàòà.
Íîâîèçëþïåíàòà êîìåíòàòîðêà â Ïàïàðàöè âèíàãè å äåìîíñòðèðàëà âèñîêî ñàìî÷óâñòâèå, íî îòêàêòî å íà åêðàí, åãîòî é å ñêî÷èëî äî íåáåñàòà. Íÿìà êàê èíà÷å äà áúäå îáÿñíåíî èçõâúðëÿíåòî é: "Ìîæå äà íàðè÷àòå âñåêè êàêòî ñè èñêàòå, íî Àíòîíèÿ Áàòèíêîâà è Èâàéëî Áàòèíêîâ ñà êðàñèâè, èçâåñòíè, áîãàòè, âëþáåíè è ùàñòëèâè, êîëêîòî è òîâà äà âè äðàçíè. Íî òå íå çíàÿò çà âàøåòî æàëêî, íåùàñòíî ñúùåñòâóâàíå. À-à-à, è îòñëàáíåòå, ÷å èìàòå 5 ðåäà áþñò, à áþñòúò âè ãî íÿìà, òàëèÿòà ñúùî! Õà-õà-õà!", ãëàñè åäèí îò íàé-ãðîçíèòå êîìåíòàðè îò ñòðàíà íà áëîíäèíêàòà, ïðåäàâàò îò "Ãàëåðèÿ".
Êîìåíòàðè (7)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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