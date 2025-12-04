Според вътрешния министър Даниел Митов агресия от страна на полицаите не е имало.
Има и други гледни точки - от първо лице.
Арест по време на работа
"В един момент ни заобградиха отвсякъде и започнаха да свалят на земята, когото сварят. И мен също ме арестуваха по очи. Напръскаха ме с отвратителен спрей, с който се борих поне 24 часа. Считам го за абсолютно нехуманно".
Това сподели фотографът Ясен Джабиров, който е бил арестуван след протеста на 1 декември.
"Нищо не са ми казали освен, че ще лежа долу и през 24-часовия престой ще се установи кой съм. Много пъти им казах, че колегите ми събираха на 30 метра от мен техниката, с която предавахме на живо с дрон за видеостената", каза фотографът.
Откаран е в Първо районно управление, където попада в килия с още 13 човека.
"В килията ни имаше две от агресивните момчета, но сред другите 10 човека имаше такива, които са за първи път на протест - цветни, студенти, момчета с ризки, пуловерчета", разказа Джабиров пред Bulgaria ON AIR.
Последиците от лютивия спрей
А най-тежки за всички са последиците от лютивия спрей, с който полицията разпръсква тълпата.
"Той е много леплив, дори имам чувството, че и само 2-3 молекули да се залепят, той се усеща. Все едно кожата ти гори пред огъня или печката. Когато са затворени в една потна килия, представете си какво става, всички кашлят от напръскани двама. Полицаите са извадка на нашето общество. Имаше такива, които идваха и ни притискаха да не си говорим и да не се смеем. Други ни държаха вратата отворена, за да влиза въздух", разказа за преживяването си в ареста Ясен Джабиров.
Търсене на истината и защита на правата
Той ще търси правата си, като обжалва процедурата за арест и съставения му акт за демонстрация извън указаните часове. Случилото се няма да го откаже от протестите.
"Ние гражданите няма да чакаме разрешение, за да махнем едни бандити, които са се настанили в управлението и чакат ние да ги молим с плакати и фенерчета да слязат оттам, а се правят, че не ни забелязват. Затова има част и от протестиращите, която е радикална и която направи втората част на протеста по-агресивна", убеден е фотографът.
