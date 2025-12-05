Товарен камион с български водач е бил спрян от властите край Солун. Причината е, че българският гражданин е шофирал в насрещното по магистралата Солун-Атина, пише emakedonia.gr.По първоначална информация камионът се е движил в обратна посока от пътната станция Малгара до кръстовището Клейди, където е бил спрян от полицията.Българинът е арестуван и се завежда дело за "опасно препятстване на пътния транспорт". Разследват се причините, довели до объркването на шофьора.