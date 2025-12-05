Арестуваха българин, шофирал в насрещното на магистрала в Гърция
По първоначална информация камионът се е движил в обратна посока от пътната станция Малгара до кръстовището Клейди, където е бил спрян от полицията.
Българинът е арестуван и се завежда дело за "опасно препятстване на пътния транспорт". Разследват се причините, довели до объркването на шофьора.
