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Арестуваха циганката, обесила куче на слива в Раковски!
Автор: Васил Динев 13:33 / 27.06.2019Коментари (5)77
© Фейсбук
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За броени минути служителите на реда в Раковски установиха и задържаха жена, причинила насилствено смъртта на куче. Незабавните издирвателни действия са предприети тази сутрин след разпространени в социалните мрежи кадри на обесеното на дърво четириного.

В районното управление е отведена 52-годишната извършителка. След доклад на дежурен районен прокурор е образувано досъдебно производство по чл. 325б, ал.1 от НК. Цялостната изясняване на обстоятелствата около случая продължава разследващ полицай.









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0
 
 
Не започнем ли ние да ги бием и бесим тези получовеци, те ще си продължават по същия начин и по-лошото е, че полицията и държавата ще ни мажат очите с такива светкавични арести без присъди.
+1
 
 
Ще я задържат и утре ще я пуснат, да продължи да си беси котки и кучета.
+5
 
 
Измет ! Да приготвят по-дебело въже и да я бесят и нея !
+2
 
 
съвсем в реда на нещата си е да домува колата пред къщата, на общинската улица, да си свариш бурканите, да заколиш прасето на тротоара, какво пречи и кучето да обесиш ?
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