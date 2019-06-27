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|Арестуваха циганката, обесила куче на слива в Раковски!
В районното управление е отведена 52-годишната извършителка. След доклад на дежурен районен прокурор е образувано досъдебно производство по чл. 325б, ал.1 от НК. Цялостната изясняване на обстоятелствата около случая продължава разследващ полицай.
Коментари (5)
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