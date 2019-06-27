© Фейсбук виж галерията За броени минути служителите на реда в Раковски установиха и задържаха жена, причинила насилствено смъртта на куче. Незабавните издирвателни действия са предприети тази сутрин след разпространени в социалните мрежи кадри на обесеното на дърво четириного.



В районното управление е отведена 52-годишната извършителка. След доклад на дежурен районен прокурор е образувано досъдебно производство по чл. 325б, ал.1 от НК. Цялостната изясняване на обстоятелствата около случая продължава разследващ полицай.