Председател на неправителствена организация, защитаваща правата на пациентите у нас, е задържан за престъпление. Става дума за доктор Станимир Хасърджиев.По информация на bTV той, заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове.В събота в блок в столичния квартал "Дианабад“ идва полиция и арестува четирима мъже.До арестите се стига, след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва отново тук, на този адрес в един от апартаментите, същите тези четирима мъже са го държали по принуда.В телефонен разговор майката на младежа, която отказва да застане пред камера, разказва, че във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга.За целта – младежът скача от терасата на 5-ия етаж, на терасата на четвъртия. Това се случва през нощта. По това време живеещите в апартамента спят. А момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка.Младежът успява да звънне на близки. Казва им, че е отвлечен. Майка му започва да го търси с полиция. Откриват го на въпросната тераса. В неадекватно състояние, много дрогиран.Живещи в блока казват, че апартаментът, в който е извършено престъплението, е на доктор Станимир Хасърджиев – председател на неправителствена организация, именно той е един от арестуваните.От СДВР не разкриват подробности, но казват, че по случая има досъдебно производство. А от Софийската районна прокуратура съобщават за bTV, че мъжете са задържани за престъпление, при което е упражнена принуда с оръжие спрямо 20-годишно момче.По тяхна информация – става дума за пистолет. На Хасърджиев е повдигнато обвинение и за държане на наркотици.По-късно стана ясно, че в понеделник съдът е оставил Хасърджиев и мъжа, работил във Френския легион, зад решетките. Актьорът и гръцкият модел са под домашен арест. А майката на пострадалия казва, че синът и в момента е в болница заради странични реакции от коктейла от наркотици.Националната пациентска организация, чийто директор е д-р Хасърджиев, се разграничи от него."Д-р Станимир Хасърджиев е сред съоснователите на Националната пациентска организация и в продължение на много години беше нейно лице и лидер за пример. Неговият принос към изграждането и развитието на пациентското движение е безспорен. През последните години обаче д-р Хасърджиев системно пренебрегваше лични проблеми и отказваше да потърси професионална помощ въпреки многократните опити да бъде подкрепен“, казват от там."Това поведение доведе до сериозни последствия за организацията. Под негово ръководство настъпи една от най-дълбоките кризи в историята на НПО, довела до напускането на целия оперативен екип и до натрупване на значителни задължения към държавата. В резултат организацията бе практически парализирана и поставена в изолация от своите партньори и институции. Към днешна дата Националната пациентска организация не разполага с постоянен административен екип или собствени финансови средства, включително и с банкова сметка, като е дадена на публичен изпълнител заради неплатени осигуровки по негови заплати“, посочват в становището си от НПО."Националната пациентска организация категорично се разграничава от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея. Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември 2025 г.Въпреки трудностите, Националната пациентска организация ще продължи да отстоява своята обществена роля за защита на правата, достойнството и живота на пациентите. Вярваме, че това ново начало ще бъде трудно, но необходимо, за да възстановим доверието, което организацията заслужава“, завършват от организацията.