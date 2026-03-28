След нов сигнал, подаден от граждани, е арестуван кметът на село Овчарово, община Търговище, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев."Той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия на предстоящите избори. При претърсване на две жилища са открити 3620 евро, както и множество списъци с имена на лица", написа още КандевИзвършват се разпити пред съдия.