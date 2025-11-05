Арестуваха служител от Държавен фонд "Земеделие" заради подкуп
Стана ясно още, че служителят вече и преди е извършвал проверка на същия производител.
"Служителят е уведомил производителя в началото на октомври месец, че ще бъде извършена още една проверка и именно, за да протече тя без никакви проблеми, е бил поискан подкупа", каза окръжният прокурор на София Наталия Николова на брифинг.
Мъжът е бил арестуван във вторник, в момента на получаване на парите. На срещата е отишъл със служебен автомобил.
Служителят от Държавен фонд "Земеделие" заема позиция младши експерт от 2017 година.
Лицето е задържано и предстои да му се предяви обвинение, а на по-късен етап и мярка за неотклонение.
"Наказанието по закон е до 6 години затвор и от 5000 до 10 000 лева глоба, като съдът може и да постанови лишаване от права за тази професия, както и отнемане от 1/2 от имуществото му", казаха още от прокуратурата.
hoodlom
преди 30 мин.
Само един ли?
