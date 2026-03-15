Арх. Джинсов след Archinova Arhitecture Awards 2025: В Berkein architects работим на принципа "по-малко е повече"
"Взехме награда за най-хубава сграда и може би това е един от проектите, които най-много ми харесват. Това е Villa Vestraet – червената тухла. Това е любим наш проект, който изпълнихме, и мисля, че там най-добре сме показали минималистичния модел. Във фирмата работим на принципа "по-малко е повече“ – архитектура, изчистена от форма, но и удобна за обитаване, което прави много хубава връзка между пространството вътре и вън и създава пълна хармония", каза още той.
Повече за Villa Vestraete
Проектът представлява съвременна еднофамилна къща, разположена в спокоен, зелен жилищен район, проектирана с фокус върху функционалност, минимализъм и хармония между интериора и екстериора. Архитектурата е изчистена и модерна, с ясни геометрични обеми, плосък покрив и прецизно подбрана материaлна палитра, която създава елегантно, но ненатрапчиво присъствие в средата.
Основната идея на проекта е постигане на простота в израза, но богатство в усещането – чрез внимателен контрол на светлината, открити гледки към градината и безупречна връзка между външните и вътрешните пространства. Обемите са организирани в две нива – с дневната зона и обслужващите помещения на партера, и с частната зона (спални и бани) на втория етаж.
Фасадата е решена чрез светла тухла и вертикални метални панели с тънък профил, които подчертават съвременния характер на сградата. Черните алуминиеви дограми и големите отворени остъкления допълват модерното звучене, като едновременно с това пропускат обилна естествена светлина навътре и рамкират изгледите към двора и басейна.
Интериорът е светъл и минималистичен, с естествени материали, неутрална цветова гама и силен акцент върху детайла. Подовете са завършени с голямоформатни плочи в сив цвят, създаващи усещане за непрекъснатост между вътрешното и външното пространство. Мебелировката е подбрана така, че да допълва архитектурата – лека, функционална и без излишна декорация. Централно място в дневната зона заема кухненският остров с плот от естествен камък, около който се организира социалният живот в дома.
Остъклените плъзгащи врати и интериорните прегради от черна метална рамка и стъкло придават усещане за откритост, без да нарушават уединението на отделните функции. Пространствата плавно преливат едно в друго, с логично разпределение и ясна ос на движение. Връзката с градината и басейна е директна и визуално непрекъсната.
Градината е оформена с внимание към простотата и поддържа усещането за лекота и ред. Басейнът е естествено продължение на дневната зона, а външната тераса предоставя възможности за отдих и хранене на открито.
Проектът отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност и устойчиво строителство, чрез използване на висококачествени материали, добра изолация и естествена вентилация. Осветлението, както естествено, така и изкуствено, е внимателно проектирано, за да създава топла, но модерна атмосфера.
Тази къща е отличен пример за съвременен семеен дом – функционален, естетически прецизен и в пълна хармония със заобикалящата го среда. Проектът демонстрира как чрез семпли средства и внимателна архитектурна логика може да се постигне комфортен, устойчив и стилен начин на обитаване.
Арх. Джинсов отправи и своя съвет към младите архитекти, на които предстои да тръгнат по стъпките му.
По думите му на първо място те трябва да бъдат креативни и да не се притесняват да показват идеите си.
"Да продължават да развиват проектите си до самия им край. Една хубава концепция трябва да се развие. Да работят с правилните инструменти и с екологични, иновативни и устойчиви материали, за да се получи една добра архитектура", допълни той.
Какво предстои за екипа на Berkein architects?
"Работим по много проекти. През последните години се опитахме да разширим нашата типова архитектура – от малки жилищни сгради до големи апартаментни комплекси, офис сгради и цели квартали. Идеята ни е да работим все повече в тази посока – с ландшафта и с околната среда, и да правим повече устойчива архитектура, която да бъде разпознаваема, енергоефективна и да има много малък въглероден отпечатък върху околната среда", разкри арх. Джинсов.
