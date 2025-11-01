Днес е Архангелова Задушница - една от трите най-големи задушници през годината и е известна още като Велика задушница.Във всеки православен храм на Архангелова задушница се прави Обща панихида за починалите. Хората се молят за душата на мъртвите и палят свещи, като символ на нашата вяра, а пламъкът олицетворява безсмъртието на душите.На задушница се посещават гробовете на близките. Гроба се почиства, поднасят се цветя и се прекадява с тамян. Тамянът символизира искрената молитва, а цветята – благостта и добродетелите на починалия.Традицията повелява на този ден да се раздава храна. Подавките на Архангелова задушница може да включват жито, дребни сладки, бонбони, плодове, варено пилешко месо, вино. Освен на близки и съседи, храна се раздава и на хората около съседните гробове, дори и да са непознати.Не е позволено да се занимаваме с пране, чистене и къпане. Слушането на музика в тези дни не се препоръчва, освен отредените за помена на покойниците молитвени песнопения.