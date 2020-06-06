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|Àðíàóäîâà îòãîâîðè íà "óäàðà": Äà, ïîçíàâàì Áîæêîâ, íî íå î÷àêâàõ òàêà äà ìàíèïóëèðà èñòèíàòà
"Îò ìîìåíòà, â êîéòî ðàáîòÿ çà áúëãàðñêîòî ïðàâèòåëñòâî, âñè÷êèòå ìè ñðåùè ñ áúëãàðñêè áèçíåñìåíè ñà áèëè â èçïúëíåíèå íà ñëóæåáíèòå ìè çàäúëæåíèÿ è ñà çàñíåòè îò êàìåðà è ìèêðîôîí íå ñàìî îò ìåí ñàìàòà, à è îò äåñåòêè ìåäèè.
Ïîçíàâàì ã-í Âàñèë Áîæêîâ îòäàâíà è íå ñàìî àç, à è ÷ëåíîâå íà ìîåòî ñåìåéñòâî, åäèí îò òÿõ äî ñêîðî áåøå íåãîâ ñëóæèòåë. Íå î÷àêâàõ òàêàâà ìàíèïóëàöèÿ íà èñòèíàòà. Íå î÷àêâàõ, ÷å ùå ïðåâúðíå ëè÷íèòå îòíîøåíèÿ â çàùèòíà òåçà", íàïèñà Àðíàóäîâà.
Òÿ çàñòðåëÿ äèðåêòíî õàçàðòíèÿ áîñ ñ äóìèòå:
"È äà, êîãàòî ñúì ñå âèæäàëà ñ Âàñ, ã-í Áîæêîâ, ñúì áèëà íàÿñíî, ÷å Âèå ñòå ñ êàìåðà è ìèêðîôîí, à àç íå ñúì. È íå àç ñúì èñêàëà îò Âàñ, Âèå ñå ïðåäëàãàõòå! Íå å ìúæêî äà ñïåñòÿâàòå òàçè ÷àñò îò èñòèíàòà, âÿðíî å, ÷å áåøå îòäàâíà ïðåäè ïîâå÷å îò 6-7 ãîäèíè. Ñúæàëÿâàì, ÷å ïîìíèòå èçáèðàòåëíî! Àç îáà÷å ïîìíÿ äîáðå, íå ñàìî ïúðâèòå íè ñðåùè, íî è ïîñëåäíàòà - â öåíòðàëàòà íà ÏÏ ÃÅÐÁ Âè ïîñðåùíàõ ñ ã-í Ôëîðèàí Ñêàëà - ãëàâåí èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà bTV! "
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