Асен Агов: Първоначалният план е бил да разтурят тази коалиция, да отидат на избори

Предложеният състав на кабинет днес не е съгласуван с преговорния екип на ПП-ДБ, заявиха от коалицията. А немалка част от номинираните за министри не са давали съгласието си да участват в кабинета.



"В интерес на истината - не очаквах. Мислех, че ще има по-добър край цялата тази епопея, която започна някъде в края на миналата седмица. Създаваше очаквания за добър изход. Очевидно не е добър изходът, не е добър за гражданите на България, не е добър изобщо за страната. Сега ще почнат всички взаимни обвинения", каза журналистът Асен Агов в студиото на "Денят ON AIR".



По негови думи е съвсем очевидно, че ПП-ДБ ще се оттеглят, а и това е естествен ход. Той е категоричен, че Бойко Борисов тласка България към нови избори, а причината се крие по-дълбоко от повърхността.



"Въпросът е Украйна. Тя стои зад всичко това. Войната в Украйна, която не върви добре за нея в момента, поради ред причини, ако щете и заради спирането на американската помощ заради Тръмп. Опитите на Европа, които досега са съвсем първоначални да организира своята отбрана така, че хем да помага на Украйна, хем да възпира Русия, да предприема други подобни действия. У нас се почувства едно окопитване на умърлушените приятели на Путин в България. Бяха се умърлушили покрай агресията в Русия и покрай всичките жестокости, които извършиха руските войски там. Те разчитат, че Тръмп ще бъде избран, а той няма да бъде избран, така че те правят грешен ход. Днешният ход с това внасяне на правителство, без съгласието на половината министри в него, е глупав ход", заяви Агов пред Bulgaria ON AIR.



Журналистът е на мнение, че този ход е предварително обсъден и е бил първоначалният план, а не нещо, което се е случило в последния момент.



"Първоначалният план е бил да разтурят тази коалиция, да отидат на избори, да се съюзят отново с президента Радев. Само че, ако има предсрочни избори, а най-вероятно ще има, те ще дадат приблизително същия резултат и отново трябва да седнат на масата за преговори, за да решат какво ще правят. Няма как да се оформи друго мнозинство", подчерта Агов.