Асен Василев: 29 март е реалната дата за нови избори
Това заяви пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.
"Ако погледнем календара, реалната дата за нови избори, е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, а след това е Великден", каза още той.
"Ние сме дали заявка за 100% гласуване с машини и смятаме, че Парламентът трябва да разгледа изборния кодекс", заяви Василев.
