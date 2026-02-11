Илияна Йотова е да реши кой да бъде служебен министър - председател, най-важното за нас е да има честни избори и силно вярваме, че посочването на Андрей Гюров е една добра стъпка в тази посока. Това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев минути, след като стана ясно, че президентът е избрал подуправителя на БНБ за служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС.
"Ако Бойко Рашков стане вътрешен министър, това наистина ще бъде гарант за честни избори, защото си спомняте, че през 2021 година, докато Рашков беше вътрешен министър, в секциите имаше най-малко купени и контролирани гласове. През 2022 г., макар и при правителството на Гълъб Донев и г-н Демерджиев, нивото на купени и контролирани гласове се вдигна", заяви Василев.
"Служебното павителство ще е на България", заяви лидерът на ПП на въпрос дали служебното правителство сега ще бъде на ПП-ДБ.
"Днес заедно с ДБ внесохме отново законопроекта за премахването на охраната на Борисов и Пеевски, надяваме се БСП под ново ръководство да го подкрепи и този път да мине в зала и да се построят две детски градини, а не да плащаме за охрана на Борисов и Пеевски", каза той.
Асен Василев: Ако Бойко Рашков стане вътрешен министър, това ще е гарант за честни избори
© ФОКУС
Още по темата
/
Политолог прогнозира: Йотова ще посочи за служебен премиер Андрей Гюров, а вътрешен министър ще стане Бойко Рашков
12:20
Проф. Пламен Киров: Днес или утре се очакват новини от президентството, свързани със служебното правителство
10:54
Георги Първанов: Радев сигурно си е направил сметката, виждам един троен модел в лицето на Борисов – Пеевски и самия Радев
08:56
МЕЧ на консултации при Йотова: В момента използвате президенстската институция за бъдеща кампания, трябваше да подадете оставка заедно с Радев
10.02
Проф. Антоанета Христова: Андрей Гюров е максимално отдалечен от управляващите и приближен до опозицията
09.02
Още от категорията
/
Министър Станков: По-дългият срок на лиценза за дружествата на "Лукойл" осигурява стабилност на рафинерията
13:50
"Възраждане" поиска "Добродетели и религии" да влезе като задължителен в класната стая от догодина
12:08
Доц. Милен Иванов: Психотест се прави при всяко подновяване на разрешително за притежание на оръжие
11:16
Парламентът хваща на прицел ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без Даниел Митов - той не можел
10:00
Разместване в БСП-ОЛ! Наталия Киселова става председател, Драгомир Стойнев и Кирил Добрев са премахнати от постовете си
09:14
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.