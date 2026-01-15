Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната", коментира в ефира на БНТ отхвърления на извънредното заседание на правната комисия законопроект за машинно гласуване с контролно броене на разписките.
По думите му всички констатирани нарушения на последните парламентарни избори са били свързани с хартиения вот.
"Всички от тях бяха свързани с вота на хартия. Нямаше нито един случай проблем с вота на машина", заяви Василев.
Подчерта, че въвеждането на сканиращи устройства в рамките на два месеца е технически невъзможно и би довело до сериозни рискове за изборния процес.
"Ако се въведат броячките, както искат ГЕРБ и ДПС, това гарантира 100% хартиен вот на изборите, защото няма как за два месеца тези броячки да влязат в употреба", заяви Василев.
Критикува и предложенията на ГЕРБ и ДПС, като заяви, че те премахват ключови гаранции за честността на вота.
"Няма втори печат. Маха се проверката от Института по метрология от БИМ. Маха се проверката от партийни експерти. Маха се сертифициращия процес", коментира Василев.
Василев заяви, че формацията му ще разчита основно на гражданите за защита на изборите.
"Нашият план за действие се опира на българските граждани. Вече половината сме ги набрали във всяка секция", посочи той и подчерта, че доверието в машинното гласуване се потвърждава от резултатите от предишни избори."
По отношение на евентуални бъдещи коалиции Василев бе категоричен:
"Никаква сглобка сме казали."
Асен Василев: Ако се въведат броячките, това гарантира 100% хартиен вот на изборите
©
Още по темата
/
Жечо Станков: Българите плащат една от най-ниските цени на електроенергия за битовите потребители в Европа
17:01
Желязков: Маришкият басейн може да бъде изключително важен за развитието на българската конкурентоспособност
15:36
Проф. Константинов определи използването на сканиращи устройства като нереалистично: Въвеждането на новата технология отнема 5-10 г.
11:15
Борислав Цеков: Идеята, че пак в 12 без 5 ще правим радикални промени в Изборния кодекс, не е легитимна идея
09:21
Множество граждани се събраха на протеста за машинен вот на изборите, кадър показа мащаба на събитието
14.01
Още от категорията
/
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
13:44
Д-р Ненков: Младите лекари не са приоритет за политиците, защото не са лесно контролируем електорат
12:33
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.