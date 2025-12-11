Асен Василев в кулоарите на парламента след вчерашния мащабен протест, предаде репортер на "Фокус".
"В момента бюджета на НЗОК е вкаран в зала без да минал през здравна комисия. Само бюджетна комисия е разгледала тези бюджети-нито социална, нито здравната", каза още Василев.
"Тези хора не разбраха, че по този начин няма да станат нещата. Крайно време е тези хора да чуят тези хора и да подадат оставка".
От своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви:
"След вчерашния протест това управление има само един ход- да подаде оставка, даже още преди гласуването на вота на недоверие. Ако Борисов и Пеевски не искат, това трябва да го направи Росен Желязков, ако има някакво останало достойнство", каза той.
Асен Василев: Бюджетите на НЗОК и ДОО не са минали в двете най-важни комисии
