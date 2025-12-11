Сподели close
Безобразията продължават. В момента в зала е влезнал бюджета за Държавното обществено осигуряване (ДОО) без да е минал през да е минал през социална комисия, която разглежда всичко с общественото осигуряване. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента след вчерашния мащабен протест, предаде репортер на "Фокус"

"В момента бюджета на НЗОК е вкаран в зала без да минал през здравна комисия. Само бюджетна комисия е разгледала тези бюджети-нито социална, нито здравната", каза още Василев. 

"Тези хора не разбраха, че по този начин няма да станат нещата. Крайно време е тези хора да чуят тези хора и да подадат оставка". 

От своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви: 

"След вчерашния протест това управление има само един ход- да подаде оставка, даже още преди гласуването на вота на недоверие. Ако Борисов и Пеевски не искат, това трябва да го направи Росен Желязков, ако има някакво останало достойнство", каза той.