Асен Василев: МВР излъга грозно, а министърът излъга два пъти още по-грозно
Автор: Илиана Пенова 12:03Коментари (0)131
©
Защитавам правото на всеки човек да бъде невинен до доказване на противното. Съдът трябва да се произнесе като справедлив процес, след като огледа всички доказателства, а не доказателствата да излизат по час на лъжичка. Защото поне 5-6 неща не отговарят на истината, както се вижда на камерите. Това е абсолютно скандално. Това каза пред журналисти относно случая с побоя над шефа на ОДМВР-Русе Асен Василев в кулоарите на НС, предаде репортер на "Фокус".

Той коментира, че записа, на случилото се показва, че шефът на ОДМВР-Русе и неговия съсед са били пияни.

"От записа се вижда, че не е ясно какви действия са правели момчетата. Вижда се, че приятелят на шефа на ОДМВР-Русе първи посяга. Спречкването е няколко секунди, кои кога се е легитимирал - не е ясно. Линейката е отпратена 67 секунди без да има някой в нея. Двете патрулки не установяват тежка телесна повреда и не регистрират инцидент, лицата не са задържани и няма сводка към този момент.  С това искам да ви кажа, че МВР излъга грозно. Министърът на МВР излъга два пъти още по-грозно", обясни Василев.

"Този случай не е единствен, подобни действия видяхме и с Благо Коцев. Очевидно законът в България не е един за всички, човекът с АТВ бе пуснат, видяхме какво се случва с прокурорския син в Перник. Всички хора, които са неудобни на организираната група на властта, се репресират. Тези младежи са неудобни, защото са пребили приближен на някого си шеф", каза още Асен Василев.

Василев заяви, че МВР трябва да отговори защо няма записи от боди камерите на полицаите по време на инцидента, защо двете патрулки са отишли на мястото на инцидента и са си тръгнали и защо е дошла линейка и не е регистрирала телесни повреди.

"Тези младежи трябва да са в затвора, когато съдът ги осъди, категоричен е той.

