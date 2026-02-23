Асен Василев.
"По този повод вече се организира протест в сряда от "Правосъдие за всеки" – призоваваме всички български граждани да излязат на този протест, за да може, както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов – имаме шанс", каза още той.
"Надявам се и г-н Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи ще се бори срещу Борисов и Пеевски", заяви Василев.
Той коментира и думите на Борисов, че е Асен Василев е отговорен за повишенията на цените.
"Отмъщават си, защото им падна кабинетът. Тези регулатори също трябва да бъдат сменени с хора, които са компетентни, които могат да овладеят цените и които наистина ще работят за българския народ", подчерта Василев.
