Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Най-накрая имаме правосъден министър, който остро постави въпроса за отстраняването на незаконния главен прокурор Сарафов от поста му. Това каза на брифинг председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"По този повод вече се организира протест в сряда от "Правосъдие за всеки" – призоваваме всички български граждани да излязат на този протест, за да може, както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов – имаме шанс", каза още той.

"Надявам се и г-н Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи ще се бори срещу Борисов и Пеевски", заяви Василев.

Той коментира и думите на Борисов, че е Асен Василев е отговорен за повишенията на цените.

"Отмъщават си, защото им падна кабинетът. Тези регулатори също трябва да бъдат сменени с хора, които са компетентни, които могат да овладеят цените и които наистина ще работят за българския народ", подчерта Василев.