Асен Василев на протеста в "Триъгълника на властта" Асен Василев, предаде репортер на ФОКУС.
"Най-накрая спряхме бюджета. Приключихме с него!", заяви Василев.
"Правителството подаде оставка, но още не сме приключили с него. Няма да приключим с него, докато не се насрочат изборите. Никакво отпускане. Избори“,призова Асен Василев.
Асен Василев: Още не сме приключили с правителството! Никакво отпускане, докато не се насрочат избори
