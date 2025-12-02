Асен Василев.
"Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие и заедно с всички протестиращи граждани ще поискаме оставката на правителството", категоричен бе Василев.
"Нашето съобщение и към Борисов, и към Пеевски е много ясно: Подайте оставката на това правителство, защото то няма моралното право да управлява повече страната. Видяхме достатъчно хора в цялата страна, които искат нови избори и този шанс трябва да им бъде предоставен", заяви Василев.
На въпрос "как ще влезем в еврозоната, ако падне правителството", отговорът на ПП-ДБ бе: "Със замах!".
"Това правителство с това мнозинство не може да има друг бюджет, защото то е изцяло пленено от Пеевски. И това, което видяха българските граждани, всички тези десетки хиляди, които бяха по площадите, е именно това, че в този парламент правителството е пленено от Пеенски и няма как бюджета да не заделя за неговите касички. От тук нататък ние ще се борим за всеки един глас на протеста. Имаме ясна програма, ясни приоритети. Заради липсата на "санитарен кордон около Пеевски се стигна до тук", каза Божидар Божанов.
Асен Василев: Оставка на правителството тази седмица или внасяме вот на недоверие!
©
Още по темата
/
Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Равносметка на Столичния инспекторат след снощния протест
09:09
Ивайло Мирчев: Полицията беше умишлено изтеглена, за да се опорочи най-големият протест от 35 години
09:03
Калин Стоянов: Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ, в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори
09:01
Още от категорията
/
Румен Гълъбинов: Влизането в еврозоната, оправдава това, че Бюджетът 2026 ще продължи да бъде правен по същия инерционен начин, както в последните пет години
01.12
Желязков: Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни пред милиони зрители по цял свят
01.12
Проф. Вили Лилков: Българският патриарх се държи като политическа фигура и заема пристрастни позиции
01.12
Какво предвижда прилагането на Закона за въвеждане на еврото към Търговския регистър и дружествата
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Квото Такоа
преди 1 мин.
Хасанчо го е решил това след няколкото "не" политически протеста! Много го е яд че Шиши реши да прави политика с Бойко, а не с тях и затова му натресоха магнитски и решиха да го "изриват от властта". Жалкото е че всички са едни и същи в Парламента.
aahasfer
преди 18 мин.
тези *провокатори* са ваши хора,с готови пачки за раздаване!Долен лъжлив пе*ал!
Чопър
преди 33 мин.
Целта Ви не е бил бюджета ,а да бутнете правителството. Това още от септември го говорите за началото на декември. ВотА на недоверие ще "мине" колкото и другите ви. Мошенник и престъпник ,осъден и признал си за измама.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.