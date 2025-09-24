ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Асен Василев: Поискаха спиране на еврофондовете за България
"От "Алда" са поискали спиране на еврофондовете за България. Когато системата не работи, от Европа почват да действат. Заради кефа на "голямото Д" - 6 млрд. евро няма да стигнат до българските граждани и фирми", каза той.
Асен Василев беше категоричен, че не го пази полицията. "Когато една власт започне да се пази с полиция, тази власт е загубила правото да управлява страната", заяви той.
"Днес внесохме законопроект, който внесохме и януари: 3 млрд. лв. да бъдат събрани от таксата върху транзита руския газ. България е единствената точка в Европа, от която се транзитира руски газ. Тези 3 млрд. ще бъдат взети от "Газпром", а не от гражданите и да се ползват за по-високи заплати на лекарите например", каза още Василев.
По думите му, България в момента има възможността да вземе тези пари от "Газпром". Това е световна и европейска политика, която е добра за България, според него.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1570
|предишна страница [ 1/262 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен пожар бушува в защитената местност "Калимок – Бръшлен"
16:52 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: