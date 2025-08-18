Асен Василев: Постната пица се върна като отмъщение и към гражданите, и към бизнеса

© Булфото Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира последните данни на НСИ за инфлацията в страната. Той направи това с публикация във Фейсбук.



Ето какво написа той:



Последните данни на НСИ от петък за ръста на инфлацията за седемте месеца от началото на годината досега спрямо 2024 година. В края на кабинета Денков инфлацията беше 2%. Сега е над 5%!



Данните ясно показват, че напълно сбърканата икономическа политика на правителството на Борисов и Пеевски:



да вдига административните цени – ток, парно, вода, тол такси… Някои от тях са вдигнати за 6 месеца повече, отколкото за последните 3 години.



да налага диктат над бизнеса с административни мерки, които превръщат Комисията за защита на потребителите и НАП в някакъв нов Комитет по цените, по подобие на този от комунизма.



За съжаление тази политика води до ръст на инфлацията и обедняване. И хората вече го усещат. Постната пица се върна като отмъщение и към гражданите, и към бизнеса.