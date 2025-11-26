Сподели close
Протестът трябва да се опази мирен. Опитваме се да говорим с полицията. Трябва да се направи верига от хора, хванати за ръце, за да е ясно, че никой от тях не удря и не хвърля нищо. Блокирали всичко и отказват да направят каквото и да е“.

Това каза пред журналисти Асен Василев по време на протеста в "Триъгълника на властта". 

По думите му в сградата все още има депутати от ГЕРБ, ДПС и БСП, които нямат намерение да излязат.

"Виждаме, че хората, които уж работят за хората, не смят да слязат при хората", посочи той.

"Има групички провокатори, които са внедрени", заяви той.

“Хората са ядосани. Видяха завладяната държава с представители – хората, които в момента са вътре в Народното събрание, които днес в бюджетна комисия казаха, че не се притесняват от протестиращи. Успяха да ядосат наистина българите и те дойдоха тук“, коментира случващото се и Ивайло Мирчев.