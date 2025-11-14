Асен Василев по отношение на предложението на правителството директорът на НАП Румен Спецов
да стане особен управител на рафинерията "Лукойл", предаде репортер на "Фокус".
"По закон особения управител на "Лукойл'' трябва да има поне 5 години опит в петролната индустрия, а не мисля, че г-н Спецов ги има", каза още Василев и изрази надежда, че това е лоша шега на правителството.
"Недопустимо е да си играем с най-голямото българско предприятие и това дали ще има по бензиностанциите по такъв безобразен начин като се назначава човек, който не отговаря формално на изискванията", каза още той.
Асен Василев: Румен Спецове бе назначен да събира данъци, а не да управлява рафинерия!
©
Още по темата
/
Премиерът: Ще изслушаме докладите на компетентните министри и ще направим предложение за назначаване на особен управител на "Лукойл"
13:40
Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурност, името на особения управител на "Лукойл" се очаква до часове
09:35
Анализатор за "Лукойл": Руснаците от край време имат лошо отношение към онези, които им пречат, най-просто казано - ги "застрелват"
13.11
Илияна Йотова от Русе: Това, което се случи на 7 ноември, може да съперничи на пиеса на Самюъл Бекет
12.11
Какво е особен търговски управител – определението, което е част от всяка втора новина в последно време
12.11
Още от категорията
/
НЗОК обясни случаите, при които българските граждани могат да се лекуват в чужбина на разноски на Касата
14:18
Адвокат Мартин Костов обясни стъпка по стъпка какво да направим, ако станем жертва банков фишинг и неразрешени преводи
13:40
Андрей Новаков: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
12:23
Гуцанов: Справянето с демографската криза трябва да е приоритет не само на България, но и на Европа
11:50
КНСБ: За нас това е възможният бюджет, но искаме допълнителни 65 млн. евро за заплати и субсидии
08:48
КЗП: Съществено изменение в цените наблюдаваме не при продуктови групи, а при определени производители
13.11
Социолог: Разочарованието от демокрацията води до две противоположни, но еднакво тревожни реакции
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.