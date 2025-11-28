Асен Василев: Виждали сме, че бюджет може да бъде приет за 4 седмици, ако се изтегли днес
Василев подчерта, че бюджетът може да бъде приет и преди Нова година, ако бъде изтеглен днес.
"Виждали сме, че бюджет може да бъде приет за 4 седмици, ако се изтегли днес, другата седмица ще влезе за разглеждане. Може да бъде приет и преди Нова година. Ще работим между Коледа и Нова Година, няма проблем, както работят и българските граждани", обясни той.
Според него ако не бъде изтеглен бюджетът, протестите ще продължат.
