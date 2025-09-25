ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Асен Василев: Втори ден сме без кворум в НС! Няма да бъдем "златен пръст" на това правителство
"Това започва да прилича на правителството "Орешарски". Там се криеха по задните входове, тук заграждат, защото ги е страх. Не могат да си осигурят кворум и си търсят "златен пръст". "Златен пръст" на това правителство няма да бъдем", предупреди той.
"Тези, които осуетяват парите за българските граждани са Борисов и Пеевски - затова, че държат Благомир Коцев като политически затворник. И че втора година не позволяват да се избере политически независима антикорупционна комисия", каза още той.
"В България с медиите на голямото Д може и да успеят да замажат очите, но очевидно в Брюксел не могат", допълни Василев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1577
|предишна страница [ 1/263 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
09:45 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със Зеленски
19:15 / 23.09.2025
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
11:21 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: