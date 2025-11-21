Благомир Коцев и Никола Барбутов и пълната липса на справедливост. Така председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира вчерашния протест, който напълни улиците на столицата в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".
Василев обяви, че следващият протест ще бъде във вторник.
"Сроковете за подаване на предложения бяха намалени безпрецедентно. Нормалният срок е 7 дни, намалиха го на 4, за да може предложенията да минат до понеделник, а после вторник в комисии", каза Василев.
"Фокус" припомня, че вчера народните представители гласуваха срока за предложения между първо и второ четене на бюджетите на НЗОК и ДОО да бъде намален до 4 дни.
"Ако нещо може да се промени за добро в този бюджет, то е по време на второ четене в комисия. Ако изместят деня на второто четене, разбира се, ще изместим и протеста", каза още той.
"Това правителство отказва да чуе българските граждани, работодателските организации. Искам да кажа нещо специално за г-н Борисов - няма значение дали този бюджет е в евро, в лева, в рубли или в турски лири. Ако вие ще крадете през бюджета, ние ще бъдем против него", заключи Василев.
"Фокус" припомня, че по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че този протест е срещу приемането на първия бюджет на България в евро.
Асен Василев към Борисов: Ако вие ще крадете през бюджета, ние ще бъдем против него!
