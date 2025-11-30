Асен Василев.
Към бюджета се изработва една тригодишна прогноза за разходите, приходите, основните данъчни сметки, която се изпраща към Европа. Основният проблем на този бюджет е че той ни вкарва в бюджетна спирала с много високи данъци – немски данъци на българските заплати, заяви Василев.
В бюджета е предвидено държавата да изземва все повече от това, което е произведено и да харчи повече. Досега се вземаше и се харчеше 40% от изработеното, а в тригодишния план е записано, че за догодина е 45% и ще расте. Това е огромна корекция за бюджета, трябва да се разгледат всички параметри. Хората много ясно заявиха, че не искат да плащат по-високи данъци, защото няма нужда. Тези данъци се вземат от хората, без да им се дават права, подчерта бившият финансов министър.
В бюджета увеличенията, свързани с минималната работна заплата, с пенсиите и със заплатите са 2 млрд. евро допълнителни разходи, а в бюджета е записано 8 млрд. лева увеличение на разходите – четири пъти повече. Това е, защото виждаме безумни увеличения в МВР, в антикорупционната комисия, където средната заплата за служители е по-висока от министерска. Въпросът е нещата да се случват планомерно и честно. Не че не е имало напрежение по мое време, но такова недоволство не е имало, коментира Асен Василев.
В отговор на въпрос каква е целта на насрочения за утре протест, председателят на "Продължаваме промяната" отбеляза: "Изтегляне на бюджета и преработването му до това да влезе в 40-процентната рамка. Ако искат, ще седнем и ще им помогнем. Исканиоята на хората са много ясни – те искат спраевдливост и да не се залагат "бомби" в бюджета, които да доведат до по-несправедливо разпределение".
Той се обърна с призив към вътрешния министър Даниел Митов: "Вече доста информации, че се готвят провокации на протеста. Протестът беше мирен, този протест също ще бъде мирен, но трябва да спрете провокаторите".
Призивът на Василев към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов бепе: "Оттеглете този бюджет, не взривявайте страната. Има начин този бюджет да бъде праработен и да бъде добър за всички български граждани, но това минава през неговото изтегляне".
